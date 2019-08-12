РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Окончательный статус Джамму и Кашмира должен быть урегулирован мирными средствами в соответствии с Уставом ООН, - Гутерриш

CA-NEWS (CA) -  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с обеспокоенностью следит за развитием ситуации в Джамму и Кашмире. Глава ООН призвал Индию и Пакистан проявлять максимальную сдержанность и не прибегать к односторонним мерам, которые могут повлиять на окончательный статус этих районов, передает служба новостей ООН.

«В том, что касается ситуации в этом регионе, ООН руководствуется Уставом Организации и соответствующими резолюциями Совета Безопасности», - говорится в заявлении, с которым от имени главы ООН выступил его пресс-секретарь.

По сообщениям в СМИ, в понедельник правительство Индии решило отменить особый статус контролируемой Индией части Кашмира, предусмотренный конституцией страны.

Антониу Гутерриш напомнил о двустороннем Соглашении 1972 года между Индией и Пакистаном, известном как Симлское соглашение, в котором говорится, что окончательный статус Джамму и Кашмира должен быть урегулирован мирными средствами в соответствии с Уставом ООН.

Генеральный секретарь сказал, что крайне обеспокоен ограничениями, введенными в индийской части Кашмира, которые могут усугубить ситуацию с правами человека в регионе. Глава ООН призвал все стороны «воздерживаться от принятия таких мер, которые могли бы затронуть статус этой спорной территории».

Сегодня же пресс-секретарь ООН на брифинге в Нью-Йорке подтвердил, что Генеральный секретарь ООН получил письмо от Пакистана, которое будет распространено в качестве документа Совета Безопасности. Пресс-секретарь не стал комментировать содержание письма, заявив, что ООН «внимательно его изучает».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • На Курбан-байрам в Туркменистане будут отдыхать четыре дня
  • Пакистан приостановил торговлю с Индией из-за ситуации вокруг Кашмира
  • В шести странах Азии распространяется африканская чума свиней, - ФАО
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×