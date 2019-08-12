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  12 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Российские нефтяные компании интересуются разработкой месторождений в Туркменистане

CA-NEWS (TM) -  Компании "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром" интересуются освоением нефтегазовых месторождений в Туркменистане, заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько. Об этом сообщает "Прайм".

Представитель кабмина РФ ответил на вопросы журналистов в связи с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в первом Каспийском экономическом форуме, который проходит в Туркменистане 11-12 августа.

"Интерес к освоению нефтегазовых месторождений в Туркменистане проявили компании "Роснефть", "Лукойл", "Газпром", — сказал Приходько.

Он также отметил, что взаимодействие между Россией и Туркменистаном в области ТЭК налажено как в двустороннем формате, прежде всего в рамках российско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, так и в многостороннем формате на площадке СНГ.

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