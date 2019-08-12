Туркменистан планирует пустить паром в Поволжье и на Северный Кавказ

CA-NEWS (TM) - Туркменистан рассчитывает создать паромное сообщение с рядом регионов Российской Федерации. Об этом, как передает ТАСС, сообщил советник министра иностранных дел республики Сердар Дурдыев на брифинге в рамках первого Каспийского экономического форума.

"Работаем. Сейчас один из приоритетов с Астраханской областью, вот целая делегация приехала [на форум], уже давно ведется плотное обсуждение", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала работы паромного сообщения между Туркменбаши и Астраханью.

При этом Дурдыев отметил, что Туркмения планирует наладить паромное сообщение не только с Астраханской областью, но и с регионами Северного Кавказа, в частности с Дагестаном.

Паромное сообщение Махачкала - Туркменбаши было запущено в 2002 году и просуществовало около года. Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 метров и с осадкой до 4,5 метра.