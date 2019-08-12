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  12 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Термезе стартовал автопробег из Узбекистана и Таджикистана в Китай

CA-NEWS (UZ) -  В конце прошлой недели, 10 августа, в Термезе в Сурхандарьинской области на трассе Узбекистан-Таджикистан-Китай стартовал автопробег, сообщила пресс-служба минтранспорта республики.

Автопробег призван продемонстрировать потенциал прямой доставки грузов из Узбекистана и Таджикистана в Китай.

Автопробег проследует маршрутом Термез - Душанбе - Кашгар, отметили в министерстве. В нём принимают участие по два грузовых автомобиля из каждой страны. Всего 6 грузовых автомобилей, загруженных в логистическом терминале «Термез Карго Центр», последуют по городам Душанбе, Вахдат, Куляб, Калаи Хумб, Хорог, Кульма (Республика Таджикистан) - Кашгар (Китай). Общее расстояние составляет 1422 км.

Этот проект призван еще более укрепить сотрудничество государств в международных автомобильных перевозках и будет способствовать укреплению торгово-экономических связей, отметили в минтрансе.

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