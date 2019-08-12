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  12 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава компании «Фаровон-2016» получил 10 лет за ущерб, нанесенный Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) -  Глава компании ООО «Фаровон-2016» Б.Гафуровского района Согдийской области Косим Яхёев приговорен к 10 годам лишения свободы за растрату и присвоение средств, передает Avesta.

Будучи главой компании «Фаровон-2016» К.Яхёев выиграл тендер на закупку нержавеющих электродов для Рогунской гидроэлектростанции, однако в процессе закупки присвоил часть средств.

Расследование уголовного дела по данному факту вело Управление Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана по Согдийской области.

Косим Яхёев, выигравший тендер на закупку электродов, должен был закупить для ОАО «Рогунская ГЭС» 13,4 тонны нержавеющих электродов

Фактически К.Яхёев закупил 12,2 тонны электродов на сумму 12 млн. 71 тыс. сомони, и тем самым нанес ущерб ОАО «Рогунская ГЭС на сумму порядка 600 тыс. сомони.

В отношении Яхёева было возбуждено уголовное дело по статьям 245 (Присвоение или растрата) и 340 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК РТ.

Решением суда Косим Яхёев приговорен к 10 годам лишения свободы.

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