CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил посла Казахстана в Беларуси, сообщает Акорда.
"Указом главы государства Бейсенбаев Аскар Асанович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству", - говорится в сообщении Акорды.
Другим указом главы государства Ертысбаев Ермухамет Кабидинович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянного представителя при Уставных органах СНГ по совместительству.
Трудовая деятельность
Работал инженером-технологом, главным инженером Тюлькубасского консервного завода, директором малого предприятия консервный завод «Алма-С», директором Тюлькубасского комбината хлебопродуктов.
1998-2001 гг. - Аким Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.
2001-2008 гг. - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан II, III, IV созывов.
Апрель 2008 г. распоряжением Президента назначен руководителем Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.
Август-сентябрь 2013 г. - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан.
Сентябрь 2013 г. - Заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан.
Образование
В 1983 году окончил Алматинский филиал Джамбулского технологического института легкой и пищевой промышленности, специальность инженер-технолог.
В 2004 году - Российско-Казахстанский современный гуманитарный университет, специальность юрист.
Кандидат экономических наук.
Семья
Жена - Азикенова Гульбахыт Токтархановна. Трое детей: Эльмира (1984 г.р.), Даурен (1986 г.р.) и Бахтияр (1992 г.р.).