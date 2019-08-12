Токаев назначил посла Казахстана в Беларуси

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил посла Казахстана в Беларуси, сообщает Акорда.



"Указом главы государства Бейсенбаев Аскар Асанович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству", - говорится в сообщении Акорды.

Другим указом главы государства Ертысбаев Ермухамет Кабидинович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянного представителя при Уставных органах СНГ по совместительству.

Трудовая деятельность

Работал инженером-технологом, главным инженером Тюлькубасского консервного завода, директором малого предприятия консервный завод «Алма-С», директором Тюлькубасского комбината хлебопродуктов. 1998-2001 гг. - Аким Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области. 2001-2008 гг. - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан II, III, IV созывов. Апрель 2008 г. распоряжением Президента назначен руководителем Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан. Август-сентябрь 2013 г. - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан. Сентябрь 2013 г. - Заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан.

Образование

В 1983 году окончил Алматинский филиал Джамбулского технологического института легкой и пищевой промышленности, специальность инженер-технолог. В 2004 году - Российско-Казахстанский современный гуманитарный университет, специальность юрист. Кандидат экономических наук.

Семья