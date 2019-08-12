РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Аэропорт Гонконга из-за массовых протестов отменил все рейсы

CA-NEWS (CA) -  Руководство аэропорта Гонконга отменило все вылетающие рейсы, запланированные на понедельник, 12 августа, так как толпа протестующих заняла здание главного терминала. «Работа Международного аэропорта Гонконга была сегодня серьезно нарушена в результате скопления людей в здании,— говорится в заявлении.— Регистрация на все рейсы на вылет была прекращена. Помимо тех вылетающих рейсов, регистрация на которые уже была завершена, и прибывающих рейсов в Гонконг, все остальные рейсы на сегодня отменены до конца дня». Среди отмененных может оказаться и рейс Гонконг—Владивосток, вылет которого запланирован на 17:55 по местному времени, передает "Ъ".

В настоящий момент в аэропорту Гонконга собрались тысячи протестующих в черных масках и их число со временем только увеличивается. Планировалось, что сидячая забастовка продлится три дня — она должна была закончиться сегодня ночью. Однако протестующие так и не покинули здание, полностью парализовав работу аэропорта.

Среди тех, кто принял участие в акции протеста, были и несколько сотрудников главного гонконгского авиаперевозчика, Cathay Pacific. Китайское управление гражданской авиацией еще в пятницу отреагировало на это, предписав авиакомпании отстранить всех участвовавших в акции от обслуживания полетов в и из КНР. Сегодня стало известно, что компания отстранила от работы одного пилота и уволила двух сотрудников аэропорта.

Протесты в Гонконге не прекращаются с начала июня. Поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В шести странах Азии распространяется африканская чума свиней, - ФАО
  • На Курбан-байрам в Туркменистане будут отдыхать четыре дня
  • Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×