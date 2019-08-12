Президент Туркменистана открыл первый Каспийский экономический форум (видео)

CA-NEWS (TM) - 12 августа в Национальной туристической зоне «Аваза», на туркменском берегу Седого Хазара, для участников открыл свои двери Первый Экономический Форум.

Более 3000 политиков, дипломатов, бизнесменов, экологов, учёных и журналистов, представляющих десятки стран мира, а также Туркменистан, собрались в Конгресс-Центре. С трибуны международного форума к участникам обратился туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов с вступительной речью, сообщает Turkmenportal.

В начале своей речи глава государства выразив глубокую признательность всем участникам откликнувшимся и принявшим приглашение для участия в ПКЭФ, подчеркнул, что повестка дня Конференции включает актуальные вопросы активизации взаимодействия прибрежных стран и всех заинтересованных зарубежных партнёров.

― Все мы являемся единомышленниками, объединёнными пониманием значимости многопланового и системного диалога по вопросам развития Каспийского региона, определения перспектив международного сотрудничества на Каспии, ― сказал глава Туркменистана.

По мнению президента Туркменистана, будущее партнёрство в новом формате на Каспии призвано заложить прочный фундамент для будущей, рассчитанной на десятилетия вперёд, совместной созидательной работы

― Это предложение стало результатом глубокого анализа современных процессов глобального и регионального развития, места и роли в них Каспия как важнейшего геополитического и геоэкономического пространства. Сегодня здесь сосредоточены объективные интересы не только прибрежных, но и других государств, обусловленные тем, что Каспийский регион является крупным природным источником углеводородных ресурсов, транспортно-транзитным узлом континентального масштаба, перспективной территорией для расширения международной торговли ― сказал Бердымухамедов.