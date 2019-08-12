Fiat Chrysler будет производить автомобили в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Итало-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles намерен инвестировать в автопром Узбекистана. Об этом сообщил spot.uz, ссылаясь на телеканал O’zbekiston 24.

«Fiat Chrysler Automobiles заинтересована в налаживании промышленного сотрудничества путем создания в республике предприятия по производству автомобилей с привлечением иностранных инвестиций», — цитирует телеканал вице-президента компании iat Chrysler Automobiles Юссефа Хаджаса.

По его словам, в качестве ориентира для создания предприятия в Узбекистане предлагается использовать проект Tofaş, реализованный компанией в Турции.

Tofaş — турецкая компания, производящая легковые автомобили. Компания находится в совместной собственности Fiat Chrysler Automobiles и Koç Holding. Является единственным в Турции автопроизводителем, который выпускает как легковые автомобили, так и лёгкие коммерческие автомобили. Tofaş производит автомобили под брендами Fiat, Citroen, Peugeot, Opel и Vauxhall.

Сообщается, что Узбекистан сейчас рассматривается в качестве предпочтительного места для создания второго предприятия по производству моделей Tipo, Fiorino и Doblo под брендом Fiat.

«Кроме того, в 2021 году Tofaş планирует начать выпуск кроссоверов и работает над разработкой модели пикап, которые в дальнейшем также могут производиться в Узбекистане» — цитирует Хаджаса телеканал.

Ранее Spot писал, что Renault хочет наладить производство автомобилей в Узбекистане.

Fiat Chrysler Automobiles N.V. — итало-американский автопроизводитель, седьмой в мире по числу выпускаемых машин. FCA возникла в 2014 результате покупки итальянским холдингом Fiat американской компании Chrysler. Акции компании обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже и Итальянской фондовой бирже в Милане.