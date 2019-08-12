Японские компании выводят производство своей продукции из Китая

CA-NEWS (CA) - Все больше японских компаний переносят свои производственные мощности из Китая в связи с усилением торговых разногласий между США и этой страной, предает NHK.



Первого августа президент США Дональд Трамп объявил о новых таможенных тарифах, в случае вступления в силу которых начиная с сентября дополнительными таможенными пошлинами будут обложены практически все импортируемые из Китая товары.

Японские компании, которые занимаются экспортом в США своей продукции, произведенной в Китае, переносят производственные объекты за пределы этой страны для того, чтобы избежать этих пошлин.

Компания Nintendo, которая до сих пор выпускала в Китае большинство своих игровых устройств Switch, нынешним летом начала их производство во Вьетнаме, и теперь она может использовать вьетнамский завод для выпуска продукции, предназначенной для рынка США.