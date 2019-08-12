Интерактивная карта погоды по Центральной Азии на 13 августа
- Кыргызстан, погода
- 16:30, 12 августа 2019
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- Обновлено: 16:31, 12 августа 2019
CA-NEWS (KG) - Прогноз погоды по Центральной Азии на 13 августа от чешской компании Windy.com.
Самая максимальная температура будет наблюдаться в Мары +31 (Туркменистан).
Самая низкая температура: на севере Казахстана +14 в Актобе.
*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 21 августа. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары
Cогласно британскому сайту Weather online, в странах Центральной Азии 13 августа погода будет держаться при следующих температурах:
В Казахстане:
В Казахстане:
В Кыргызстане:
В Таджикистане:
В Туркменистане:
В Узбекистане: