Мастера из Узбекистана нанесли кникальные росписи на самую большую мечеть Европы

CA-NEWS (UZ) - Меньше двух недель осталось до открытия в городе Шали (Чечня) самой большой мечети Европы - «Гордость мусульман», названной в честь Рамзана Кадырова. На данный момент проходит заключительный этап строительства и подготовка к торжественному открытию культового мусульманского сооружения.

На территории шалинской мечети, включая и площадь внутреннего двора, смогут одновременно молиться сто тысяч верующих, сообщает grozny-inform.ru.

Уникальные росписи на святыню наносили мастера из Узбекистана. Мечеть в Шали отличается от других религиозных сооружений Чеченской Республики. Она построена в стиле традиционной среднеазиатской архитектуры.

Ещё одна отличительная черта мечети — отделка тасоским мрамором. Это материал ценят за светоотражающие свойства, которые могут стабилизировать температуру в мечети в жаркую погоду.

Последние приготовления идут во дворе и внутри мечети, комнаты для омовения уже готовы. Наносятся последние штрихи.