Жителям туркменского города запретили резать баранов

CA-NEWS (TM) - Власти города Туркменбаши на западе Туркменистана запретили местным жителям проводить обряд жертвоприношения по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам. Эти меры распространяются на время проведения первого Каспийского экономического форума.

Запрет на убийство жертвенных животных и проведение других праздничных обрядов в Туркменбаши и пригородных посёлках наступил с 11 августа. Местные власти сказали, что до 13 августа «не должно быть ни единого движения», пишет «Радио Азатлык».

Представители местной администрации объяснили запрет необходимостью обеспечения чистоты и порядка во время проведения первого Каспийского экономического форума в городе Туркменбаши.

12 августа по государственному телевидению показали, как в Туркменбаши и Авазе отмечали Курбан-байрам. Но эти репортажи были сняты заранее, примерно пять дней тому назад, с участием работников культуры, — говорится в сообщении издания.

Курбан-байрам в Туркменистане отмечается с 11 по 14 августа, а Каспийский форум — 11–12 числа.

До этого на первом Каспийском экономическом форуме глава республики объявил о намерении властей страны приобрести всю линейку автомобиля российского производства Aurus.