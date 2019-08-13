Аэропорт Гонконга возобновил прерванную из-за протестов работу

CA-NEWS (CA) - Утром 13 августа работа аэропорта в Гонконге вернулась в нормальный режим, прилеты и вылеты начнутся в ближайший час, передает "Ъ". Деятельность воздушной гавани прерывали из-за массовых протестов.

«Мы возобновили регистрацию»,— заявил представитель аэропорта.

Руководство аэропорта Гонконга отменило все вылетающие рейсы, запланированные на понедельник, 12 августа, так как толпа протестующих заняла здание главного терминала. В воздушной гавани тогда собрались тысячи протестующих в черных масках.

Протесты в Гонконге не прекращаются с начала июня. Поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.