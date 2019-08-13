Узбекистан требует отклонить в США заявление об исполнении решения арбитража на $13 млн

CA-NEWS (UZ) - Федеральный суд округа Колумбии частично удовлетворил ходатайство властей Узбекистана, добивающихся отклонения заявления о признании и приведении в исполнение арбитражного решения в пользу компании Oxus Gold PLC по инвестиционному спору. Оставшиеся вопросы касательно компетенции американского суда будут рассмотрены на специальном слушании, следует из судебных материалов, сообщает РАПСИ.

Oxus Gold PLC инициировала разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате (ICC), известив об этом власти Узбекистана еще в 2011 году. Компания заявила о потере инвестиций в стране, оценив ущерб в $1,2 миллиарда.

Арбитраж в середине декабря 2015 года вынес решение в пользу Oxus Gold PLC, определив сумму компенсации в $13 миллионов. Компания обратилась с жалобой в Апелляционный суд Парижа.

Компания Gretton Ltd., которая по соглашению с Oxus Gold PLC обладает правом требовать выплат по арбитражному решению, не дожидаясь постановления Апелляционного суда Парижа, обратилась в Федеральный суд округа Колумбия с требованием о признании и исполнении решения МАС при МТП.

Рассмотрев аргументы сторон и опираясь на положения Нью-Йоркской Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года, а также законодательство США и прецедентные судебные постановления, американский суд постановил отсрочить рассмотрение заявления о признании арбитражного решения.

Апелляционный суд Парижа отклонил жалобу Oxus Gold PLC в мае этого года, после чего власти Узбекистана заявили об отсутствии у Федерального суда округа Колумбии необходимой компетенции для рассмотрения заявления о признании и приведении в исполнение решения арбитража.

Представители Узбекистана настаивали, в частности, на отсутствии у суда США личной и предметной юрисдикции касательно поданного заявления, отмечая, что даже в случае признания необходимой юрисдикции, заявление Gretton Ltd. не может быть рассмотрено в США на основании доктрины forum non conveniens (неудобное место рассмотрения).

По вопросу личной юрисдикции власти Узбекистана указали на нарушение Gretton Ltd. процедурных норм, поскольку компания якобы не предоставила должным образом необходимые документы, а именно «копию повестки, жалобы и уведомления о подаче заявления вместе с переводом каждого из документов на официальный язык иностранного государства, а также копию заключения об условиях исключительности в трактовке закона США о суверенном иммунитете иностранных государств (FSIA)».

Федеральный суд округа Колумбии частично согласился с данным аргументом, отметив, что выполнение Gretton Ltd. своих обязательств перед ответчиком «было близко к удовлетворению требований закона».

По вопросу предметной юрисдикции власти Узбекистана сообщили, что условие исключительности в трактовке закона США о суверенном иммунитете иностранных государств не может быть применено в силу договоренности о проведении арбитражного разбирательства с Oxus Gold PLC., и эти договоренности не распространяются на Gretton Ltd.

Суд США не согласился с аргументацией узбекской стороны, указав, что формулировка положений FSIA позволяет расширить понимание того, кто может попадать под условие исключительности.

Наконец, что касается доктрины forum non conveniens, то, как пояснил американский суд, данная доктрина применяется при соблюдении двух условий. Во-первых, существует наличие более подходящей иностранной юрисдикции с достаточным уровнем и эффективностью судебной защиты. Во-вторых, соблюдаются публичные и частные интересы сторон, в том числе удобство доступа к материалам дела, возможность присутствия участников процесса в суде и гарантия исполнения его решения.

В результате американский суд принял решение провести специальное слушание по остающимся на повестке вопросам касательно своей компетенции.

Напомним, что Oxus Gold, занимавшаяся в Узбекистане добычей драгоценных металлов, обвинила правительство республики в экспроприации инвестиций. В этой связи еще в 2011 году компания подала иск в международный арбитраж. Сумма претензий составляла $1,2 млрд. Однако суд удовлетворил иск частично, сократив размер выплаты.