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  13 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В России завели дело на гражданина Таджикистана, который пытался провести БАДы для похудения

CA-NEWS (TJ) -  В отношении гражданина Таджикистана, который пытался провезти на территорию России через курганский таможенный пост в Петухово БАДы для похудения, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ»), сообщает пресс-служба УМВД России по Зауралью.

БАДы были обнаружены в салоне автомобиля, на котором иностранец пытался въехать на территорию России со стороны Казахстана. Досмотр проводился сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Петуховский» и УФСБ по Курганской области. Выяснилось, что добавки, которые вез мужчина, содержат в своем составе сибутрамин — сильнодействующее вещество, которое запрещено в России.

Сам задержанный пояснил, что вез БАДы своей страдающей ожирением сестре. Сейчас эта информация проверяется.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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