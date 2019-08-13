В России завели дело на гражданина Таджикистана, который пытался провести БАДы для похудения

CA-NEWS (TJ) - В отношении гражданина Таджикистана, который пытался провезти на территорию России через курганский таможенный пост в Петухово БАДы для похудения, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ»), сообщает пресс-служба УМВД России по Зауралью.

БАДы были обнаружены в салоне автомобиля, на котором иностранец пытался въехать на территорию России со стороны Казахстана. Досмотр проводился сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Петуховский» и УФСБ по Курганской области. Выяснилось, что добавки, которые вез мужчина, содержат в своем составе сибутрамин — сильнодействующее вещество, которое запрещено в России.

Сам задержанный пояснил, что вез БАДы своей страдающей ожирением сестре. Сейчас эта информация проверяется.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.