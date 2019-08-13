В Душанбе пройдет заседание Координационного совета руководителей органов налоговых расследований стран СНГ

CA-NEWS (TJ) - 23 августа в Душанбе пройдет очередное заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников СНГ, сообщает НИАТ «Ховар».

Ежегодно на заседаниях КСОНР участвуют делегации уполномоченных органов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана, России, Молдовы, а также Исполнительного комитета СНГ.

Мероприятие этого года будет посвящено деятельности органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ по вопросам обеспечения экономической безопасности своих государств, укреплению и совершенствованию сотрудничества в условиях дальнейшей экономической интеграции, мерам по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере и многому другому.

Делегаты рассмотрят предложения по совершенствованию национальных законодательств, а также инициативы по развитию договорно-правовой базы международного сотрудничества правоохранительных структур стран Содружества.

Напомним, что Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ был создан в 2000 году для взаимодействия в борьбе с нарушениями налогового законодательства. Его основными задачами являются обмен информацией, выработка рекомендаций и предложений по выявлению, предупреждению и пресечению подобных правонарушений. Кроме того, КСОНР способствует совершенствованию и гармонизации национальных законодательств государств — участников Содружества и развитию договорно-правовой базы международного сотрудничества в области борьбы с нарушениями налогового законодательства.

Также:

13 августа в Москве пройдет рабочее совещание по согласованию проекта Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года;

15–16 августа в Москве состоится заседание Рабочей группы экспертов по разработке проекта Соглашения о свободной торговле услугами;

21–22 августа в Минске пройдет заседание Рабочей группы по вопросам медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации;

26 августа в Самарканде состоится Международная конференция «Сохранение материального и нематериального культурного наследия: актуальные проблемы и стратегии их решения»;

26 августа в Самарканде пройдет XII Международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари».