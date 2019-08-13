РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе пройдет заседание Координационного совета руководителей органов налоговых расследований стран СНГ

CA-NEWS (TJ) -  23 августа в Душанбе пройдет очередное заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников СНГ, сообщает НИАТ «Ховар».

Ежегодно на заседаниях КСОНР участвуют делегации уполномоченных органов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана, России, Молдовы, а также Исполнительного комитета СНГ.

Мероприятие этого года будет посвящено деятельности органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ по вопросам обеспечения экономической безопасности своих государств, укреплению и совершенствованию сотрудничества в условиях дальнейшей экономической интеграции, мерам по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере и многому другому.

Делегаты рассмотрят предложения по совершенствованию национальных законодательств, а также инициативы по развитию договорно-правовой базы международного сотрудничества правоохранительных структур стран Содружества.

Напомним, что Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ был создан в 2000 году для взаимодействия в борьбе с нарушениями налогового законодательства. Его основными задачами являются обмен информацией, выработка рекомендаций и предложений по выявлению, предупреждению и пресечению подобных правонарушений. Кроме того, КСОНР способствует совершенствованию и гармонизации национальных законодательств государств — участников Содружества и развитию договорно-правовой базы международного сотрудничества в области борьбы с нарушениями налогового законодательства.

Также:

13 августа в Москве пройдет рабочее совещание по согласованию проекта Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года;

15–16 августа в Москве состоится заседание Рабочей группы экспертов по разработке проекта Соглашения о свободной торговле услугами;

21–22 августа в Минске пройдет заседание Рабочей группы по вопросам медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации;

26 августа в Самарканде состоится Международная конференция «Сохранение материального и нематериального культурного наследия: актуальные проблемы и стратегии их решения»;

26 августа в Самарканде пройдет XII Международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • МИД Афганистана раскритиковал прием лидеров Талибана в Узбекистане
  • Японские компании выводят производство своей продукции из Китая
  • Из-за наводнений и оползней в Индии погибли 170 человек
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×