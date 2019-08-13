Премьер-министр Узбекистана встретился с президентом Туркменистана

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 12 августа провел встречу с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Встреча прошла в рамках проходящего в Туркменбаши первого Каспийского экономического форума.



В ходе встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта и коммуникаций, а также культурно-гуманитарные связи, сообщает УзА.

Состоялся обмен мнениями о роли и значении Каспийского экономического форума в расширении дружественных связей между нашими государствами и подъеме на новый уровень торгово-экономических отношений со странами Прикаспийского региона.