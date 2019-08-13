Премьер-министр Монголии дал поручение аннулировать лицензию компании South Gobi Coal Trans

CA-NEWS (MNG) - В СМИ Монголии неоднократно поднимался вопрос о незаконной деятельностью компании «Саут гоби коэл транс» (South Gobi Coal Trans LLC) на территории особо охраняемой природной зоны в горных хребтах Тост и Тосон бумба, передает Mongolnow.



Жители сомона Гурвантэс требуют у правительства сохранить природное достояние.

12 августа премьер-министр Монголии У.Хурэлсух дал поручение министру отрасли сегодня же принять решение об аннулировании лицензий на добычу полезных ископаемых на территории этой особо охраняемой зоны.

«Вопрос о выводе горного оборудования, находящегося на территории зоны, должен быть также своевременно решен. Если не можете выполнить эту работу, то соответствующие должностные лица должны сами уйти в отставку», — сообщил премьер-министр.