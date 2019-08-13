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  13 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте впервые покажут сразу два древнейших Корана

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте пройдёт Неделя культурного наследия «Узбекистан - перекресток дорог и цивилизаций: империи, религии, культуры», участники которой 23 августа посетят Центр исламской цивилизации, а также смогут увидеть одни из первых Коранов в мире.

Гости посетят Управление мусульман Узбекистана и ознакомятся с величайшим достоянием всего исламского мира - Кораном Османа, а также с Катталангарским Кораном, сообщило Nuz.uz.

Коран Османа (Усмана) является первоисточником священной книги в переплете, написанной на шкуре теленка. Для того чтобы увидеть эту священную для всех мусульман реликвию, Ташкент ежегодно посещают сотни тысяч верующих и туристов из многих стран мира.

Колоссальное религиозное значение для ислама и мусульман имеет и знаменитый Катталангарский Коран. Эта древняя книга относится к тем ценностям, которые составляют культурное и историческое наследие всего человечества.

По оценкам экспертов, общий объем Катталангарского Корана мог составлять 206 страниц. На сегодняшний день сохранилось только 97 страниц, или около половины от объема уникального манускрипта. Неизвестна история появления в России 81 страницы Корана и при каких обстоятельствах они были переданы в Институт восточных рукописей РАН. Последующие исследования показали, что 16 страниц рукописи хранятся в Узбекистане. В настоящее время судьба более половины страниц уникального манускрипта остается неизвестной.
В этой связи НАЭСМИ совместно с телеканалом «Sevimli TV» и узбекской службой BBC реализовали проект, целью которого является исследование и поиск следов утерянных страниц легендарного Корана. Была отснята серия документальных фильмов «Факты и мифы Катталангарского Корана».

Съемки прошли в Ташкенте, Бухаре, Самарканде, поселении Катта Лангар Камашинского района Кашкадарьинской области и Санкт-Петербурге (Россия). Эпизоды фильмов раскрывают историю того, как страницы древней священной книги попали в Катта Лангар, как большинство из них отправилось в Санкт-Петербург, а также исторические факты и мифы, связанные с Кораном, воспоминания аксакалов и хранителей, историю «арабской деревни».

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