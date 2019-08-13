70 га леса горят в Каркаралинском нацпарке Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области на территории Бахтинского лесничества Каркаралинского государственного национального природного парка произошло загорание сухой травы с распространением огня на лесной массив, сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД республики.

С сухой травы огонь перекинулся на деревья. На 9 часов утра 13 августа пламенем охвачено около 70 га территории.

Сообщение о пожаре поступило 12 августа в 17:26.

В тушении пожара задействованы силы и средства департамента по ЧС области (77 человек и 13 единиц техники), Каркаралинского государственного национального природного парка (25 работников и 6 единиц техники) работники местного хозяйства по охране лесов и животного мира и добровольного противопожарного формирования.