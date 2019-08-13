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  13 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Абдулла Арипов встретился с Дмитрием Медведевым в Туркменистане

CA-NEWS (UZ) -  Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провел встречу премьером России Дмитрием Медведевым на полях первого Каспийского экономического форума, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В ходе переговоров Медведев отметил, что "сегодняшнее мероприятие даёт возможность обсудить не только темы, связанные с форумом, но и темы двустороннего сотрудничества, выполнения ряда решений, которые принимались на президентском и правительственном уровне. Отдельные проекты в сфере инфраструктуры, высоких технологий".

Арипов в свою очередь отметил, что недавно по инициативе правительства РФ был принят новый показатель НДС для импорта сельхозпродукции. Премьер надеется, что узбекские производители сельхозпродукции этим воспользуются и будут поставлять на российский рынок самые качественные и полезные продукты.

Стороны отметили, что товарооборот за 7 месяцев на 15% превысил прошлогодний показатель. И к концу года ожидается, что он превысит 6 млрд долларов.

Также было отмечено, что недавно по инициативе правительства России был принят новый показатель НДС для импорта сельхозпродукции.

«И мы очень надеемся, что узбекские производители сельхозпродукции этим воспользуются и будут поставлять на российский рынок самые качественные и полезные продукты», — сказал Арипов.

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