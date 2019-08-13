На американском юмористическом шоу испекли самый большой торт с изображением падающего с лошади Бердымухамедова

CA-NEWS (TM) - 11 августа на канале HBO был показан выпуск одной из самых рейтинговых юмористических передач The Last Week Tonight с ведущим Джоном Оливером. Передача была целиком посвящена президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Одним из главных фокусов передачи стали многочисленные достижения Туркменистана, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса, передает Хроники Туркменистана.

В свою очередь, команда авторов передачи решила испечь самый большой в мире «мраморный» пирог с изображением падающего с лошади президента Туркменистана и подать заявку на регистрацию этого достижения в Книгу Гиннесса.

Руководство Книги, однако, регистрировать рекорд отказалось, заявив, что все записи должны быть family friendly (должны подходить для чтения с детьми).