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  13 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На американском юмористическом шоу испекли самый большой торт с изображением падающего с лошади Бердымухамедова

CA-NEWS (TM) -  11 августа на канале HBO был показан выпуск одной из самых рейтинговых юмористических передач The Last Week Tonight с ведущим Джоном Оливером. Передача была целиком посвящена президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Одним из главных фокусов передачи стали многочисленные достижения Туркменистана, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса, передает Хроники Туркменистана.

В свою очередь, команда авторов передачи решила испечь самый большой в мире «мраморный» пирог с изображением падающего с лошади президента Туркменистана и подать заявку на регистрацию этого достижения в Книгу Гиннесса.

Screenshot_2019-08-13 Cамый большой торт, с изображением падающего с лошади Бердымухамедова(4)

Руководство Книги, однако, регистрировать рекорд отказалось, заявив, что все записи должны быть family friendly (должны подходить для чтения с детьми).

Screenshot_2019-08-13 Cамый большой торт, с изображением падающего с лошади Бердымухамедова(7)

Screenshot_2019-08-13 Cамый большой торт, с изображением падающего с лошади Бердымухамедова(8)

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