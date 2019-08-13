Посол Таджикистана встретился с управляющим госбанка Пакистана
- Таджикистан, политика
- 11:00, 13 августа 2019
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CA-NEWS (TJ) -
8 августа посол Таджикистана в Пакистане Исматулло Насредин встретился с Управляющим Государственного банка Исламской Республики Пакистан Реза Бакир, сообщает пресс-служба МИД РТ.
В ходе встречи были обсуждены вопросы налаживания сотрудничества между банковскими структурами обеих стран и перспективы взаимодействия в этом направлении.
Также состоялся обмен мнениями о ходе рассмотрения проектов двусторонних документов.