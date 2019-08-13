РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Посол Таджикистана встретился с управляющим госбанка Пакистана

CA-NEWS (TJ) -  

8 августа посол Таджикистана в Пакистане Исматулло Насредин встретился с Управляющим Государственного банка Исламской Республики Пакистан Реза Бакир, сообщает пресс-служба МИД РТ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы налаживания сотрудничества между банковскими структурами обеих стран и перспективы взаимодействия в этом направлении.

Также состоялся обмен мнениями о ходе рассмотрения проектов двусторонних документов.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Глава компании «Фаровон-2016» получил 10 лет за ущерб, нанесенный Рогунской ГЭС
  • Коканд включен во Всемирный список городов-ремесленников
  • Мастера из Узбекистана нанесли кникальные росписи на самую большую мечеть Европы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×