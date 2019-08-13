Посол Таджикистана встретился с управляющим госбанка Пакистана

CA-NEWS (TJ) -

8 августа посол Таджикистана в Пакистане Исматулло Насредин встретился с Управляющим Государственного банка Исламской Республики Пакистан Реза Бакир, сообщает пресс-служба МИД РТ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы налаживания сотрудничества между банковскими структурами обеих стран и перспективы взаимодействия в этом направлении.

Также состоялся обмен мнениями о ходе рассмотрения проектов двусторонних документов.