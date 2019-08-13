Участников акции протеста против сокращения территории кладбища в Намангане вызвали на допрос

CA-NEWS (UZ) - Четырех участников акции протеста против сокращения территории кладбища в городе Намангане 9 августа увезли в отделение милиции, где взяли объяснительные и отпустили. В отделе внутренних дел города Намангана доставку активистов в отделение назвали «плановой профилактической беседой», передает centralasian.



По словам мобильного репортера, четырех активистов махалли «Гулобод», участвовавших в акции протеста, увезли в городской отдел внутренних дел рано утром 9 августа.

– В 6 часов утра домой к Абдумалику Эргашеву, Тохиржону Усманову, Рухиддину Мурадову и Джалолиддину Утамирзаеву явился участковый инспектор и увез их в ОВД №2 в микрорайоне. У каждого взяли объяснительные, а после отпустили домой, – говорит мобильный репортер.

По словам одного из активистов махалли «Гулобод» Абдумалика Эргашева, в милиции его обвинили в «организации незаконного митинга» и «натравливании населения на власть».

– Хотя я заранее предупреждал хокимият о проведении акции протеста. Говорил об этом помощнику хокима города Намангана Шавкатжона Абдураззакова. Помимо этого, я предупредил нашего участкового инспектора Джасурбека и председателей трех махаллей о том, что люди собираются выйти на митинг. Все они знали, что люди хотят выйти на улицу. Молчали. А теперь они обвиняют меня в том, что я без разрешения властей вывел людей на митинг. Я сказал им, что, если понадобится, я еще раз выведу их на акцию протеста. Тогда один из сотрудников милиции попросил меня не делать этого в дни празднования Курбан-хайита, – говорит Абдумалик Эргашев.

По его словам, представители городской администрации (хокимията) пообещали недовольным жителям расширить территорию кладбища.

– Я сказал им: «Хорошо, я подожду 15 дней». Но если в течение этого времени хоким не выполнит своего обещания и не сдвинет стены кладбища на 50 метров, то я оболью себя бензином и подожгу. Мне надоели их пустые обещания! Я не верю обещаниям хокима, который боится выйти к народу, чтобы выслушать, какие проблемы их беспокоят, – сказал активист Абдумалик Эргашев.

В отделе внутренних дел города Намангана сообщили, что четырех активистов вызвали исключительно для проведения с ними профилактической беседы.

– Мы не заводили против них никаких уголовных или административных дел. Просто с жителями махалли «Гулобод», состоящими под административным надзором или на учете, проводятся ежедневные профилактические беседы. Эти беседы заранее планируются участковыми инспекторами. Они никак не связаны со случаем на кладбище «Хурматхон ая», – пояснил дежурный сотрудник ОВД города Намангана.

Напомним, что 8 августа около 300 жителей Намангана провели акцию протеста в махалле «Гулобод» против сокращения территории местного кладбища.

Участники акции протеста сообщили, что в 1994 году под кладбище было выделено 8,5 гектаров земли. Однако сегодня площадь кладбища сократилась до 2,5 гектаров.

С 2017 года на оставшихся 6 гектарах были построены теплицы, куриная ферма и различные административные здания.