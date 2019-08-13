В Казахстане предложили ужесточить наказание за изнасилование и создать открытую базу данных насильников

CA-NEWS (KZ) - Каждый день в Казахстане насилуют 5 женщин и 2 детей. Эти страшные цифры - официальная статистика. Сейчас этот вид преступления квалифицируется как средней тяжести. Повторные надругательства не считаются рецидивом и не ужесточают наказание. О необходимости увеличить тюремные сроки для таких преступников заговорили после невероятно мягкого приговора двум проводникам поезда "Тальго", которые вдвоем изнасиловали пассажирку. Жертва преступления впервые рассказала общественности, через что ей пришлось пройти, чтобы наказать виновных, передает Kazakhstan Today.

"Я прошу ужесточить закон! 2,5 года - вы считаете, это справедливо?" - сказала жертва изнасилования в поезде "Тулпар-Тальго". Даже спустя 11 месяцев после происшествия ее переполняет боль. Но самое страшное, что этот ад длился вплоть до приговора суда, сообщает Первый канал "Евразия".

По словам девушки, давление начали оказывать еще в поезде, когда другие проводники просили ради семей насильников не подавать заявление. Потом к этому процессу присоединились следователи и даже адвокаты. Как удалось выяснить пострадавшей, личный номер подозреваемым передал именно следователь, после этого начали угрожать и ее родителям.

Я не просто проходила следствие. Я проходила через травлю. Это родственники подсудимых, они преследователи мою семью, знали адрес моих родителей. Зимой они по 45 минут ждали меня. Я потеряла год жизни. У меня до сих пор посттравматическая депрессия. Я бизнесмен и мне пришлось продать фирму, потому что я просто не могу выполнять свои обязательства", - добавила пострадавшая.

В суде эта женщина не могла сидеть напротив судьи, она поворачивалась полубоком только потому, что с этой стороны сидели насильники. Это, знаете, очень тяжело, когда сидишь в суде в одном зале с этими насильниками. Они, к сожалению, вели себя недостойно, они делали унизительные вещи. И этой женщине приходилось поворачиваться боком к судье. И ей делали за это замечание", - отметила руководитель национального движения "НемолчиKZ" Дина Тансари.

Как напоминает телеканал, в мировой практике изнасилование приравняли к пыткам. В Казахстане же наоборот - в 2015 году это преступление из разряда тяжких перевели в раздел средней тяжести. И поэтому повторное изнасилование - это не рецидив и наказание не ужесточается. Более того, по признанию юристов, в большинстве случаев именно жертве приходится доказывать факты изнасилования, а не преступнику свою непричастность.

Недавно в "Air Astana" случай произошел. Мужчина домогался к девушке 19 лет. Потом пытались завести уголовное дело, в итоге не завели. И он, знаете, говорил: "Ну правильно, она же была в короткой юбке". Ну, что теперь девчонкам короткие юбки не носить? Он изнасиловал и еще перед друзьями хвастается, и нет этого общественного порицания. У нас почему-то порицают жертву. Она сама виновата", - говорит общественный деятель Бахыт Сыздыкова.

И часто такие преступления остаются безнаказанными, потому что жертвы молчат. И большей частью, к сожалению, мы видим, что их права во время следствия не защищены. И зачастую жертвы вынуждены забрать обратно свое заявление. За примирением сторон закрыть это уголовное дело. И получается, что те кто совершил это преступление думают, что раз это действие осталось безнаказанным, значит, наверно, это можно делать. Это можно повторять", - подчеркнул депутат мажилиса Нуржан Альтаев.

Помимо ужесточения наказания, на круглом столе предложили создать базу данных насильников и разместить ее в открытом доступе. Все предложения передадут депутатам для работы.

Я прошу обеспечить безопасность женщинам и детям в поездах КТЖ. Если бы хотя бы какая-то кнопка экстренной помощи вызова была, видеонаблюдение, мне бы не надо было доказывать столько месяцев, что это не было обоюдно", - добавила жертва изнасилования в поезде.

По данным международных правозащитных организаций, в мире каждая третья женщина попадает в руки насильников. Казахстанская статистика еще страшнее - ежедневно в стране 5 женщин и двое детей подвергаются насилию. Но изменится ситуация, скорее всего, уже в ближайшее время. Потому что президент Касым-Жомарт Токаев пообещал дать распоряжение об ужесточении наказания за это преступление уже 2 сентября во время своего послания народу Казахстана.

Напомним, ранее глава МВД РК Ерлан Тургумбаев заявил, что изнасилование - это тяжкое преступление, за которое должно быть жесткое наказание.