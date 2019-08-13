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  13 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане доллар преодолел психологическую отметку в 9000 сумов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Продолжение: Центральный банк Узбекистана прокомментировал резкий рост доллараПредыстория: В Узбекистане за пару дней резко подорожал доллар США

CA-NEWS (UZ) -  Коммерческие банки Узбекистана вновь подняли курсы продажи и покупки иностранной валюты.

С сегодняшнего дня, 13 августа, банки Узбекистана установили планку покупки доллара на 8940 сумов, а курс продажи - 9000 сумов.

Отметим, что рост курса американской валюты начался в Узбекистане две недели назад, когда в течении пары дней рост составил 2%.

ЦБ Узбекистана на прошлой неделе прокомментировал ситуацию тем, что курс резко повысился из-за внешних и внутренних факторов. Оказалось, что у основных экономических партнерах Узбекистана (у России, Казахстана и Китая) наблюдается обесценивание национальной валюты к курсу доллара.

Внутренним фактором из-за которого повысился курс доллара, по данным ЦБ, стало резкое увеличение потребности к иностранной валюте субъектов, которые занимаются импортом.

Напоминаем, что по официальному курсу ЦБ, установленному 10 августа, 1 доллар равен 8882 сумам, а 1 евро 9928.30 сум.

отметить, что курс доллара стремительно растет уже вторую неделею подряд.
Источник: https://upl.uz
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