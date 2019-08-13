Китайская компания построит в Хатлоне ряд диагностических медучреждений

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CA-NEWS (TJ) - Китайская компания намерена построить и оснастить в ряде городах и районах Хатлонской области лечебно-профилактические медицинские учреждения, передает Avesta со ссылкой на сообщает пресс-служба госадминистрации Хатлона.

Председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода встретился с представителем компании Neusoft Medical Corporation КНР.

По данным источника, было отмечено, что в рамках подписанного ранее между госадминистрацией Хатлона и компанией Neusoft Medical Corporation Меморандумомв ряде городах и районах области планируется строительство и оснащение диагностических и лечебных центров.

Также центры будут построены и оснащены необходимым медицинским оборудованием в города и районах Бохтар, Нурек, Куляб, Восе, Фархор, Шахритус и Дж.Балхи.

Представитель компании Neusoft Medical Corporation отметил, что компания готова подготивиь местных специалистов для работы в диагностических и лечебных центрах.

Глава Хатлонской области, в свою очередь отметил готовность местной власти для выделения участков для возведения медицинских объектов.