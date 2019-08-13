В Карагандинской области местные подрались с иностранными рабочими

CA-NEWS (KZ) - Конфликт между местными и иностранными рабочими произошел в Карагандинской области в поселке Жайрем, передает Zakon.kz.

Известно, что 12 августа около 50 молодых людей, силой пройдя через КПП, на территории строящейся фабрики устроили драку с иностранными рабочими из Турции. В ходе потасовки пострадали шесть турков. Им оказали медпомощь.

- В Жайремском горно-обогатительном комбинате произошел конфликт между местными и иностранными рабочими. Несколько сотрудников-иностранцев получили ушибы легкой степени тяжести. Им оказана медицинская помощь. Для урегулирования обстановки на место выехал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. По данным акимата, конфликт уже урегулирован, - прокомментировали в пресс-службе акима Карагандинской области.

Предполагается, что причиной конфликта стала, как в случае с беспорядками на Тенгизе, несправедливая оплата труда для казахстанских работников, получающих меньше иностранцев.