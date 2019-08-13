В Карагандинской области местные подрались с иностранными рабочими

CA-NEWS (KZ) - Конфликт между местными и иностранными рабочими произошел в Карагандинской области в поселке Жайрем, передает Zakon.kz.
Известно, что 12 августа около 50 молодых людей, силой пройдя через КПП, на территории строящейся фабрики устроили драку с иностранными рабочими из Турции. В ходе потасовки пострадали шесть турков. Им оказали медпомощь.
- В Жайремском горно-обогатительном комбинате произошел конфликт между местными и иностранными рабочими. Несколько сотрудников-иностранцев получили ушибы легкой степени тяжести. Им оказана медицинская помощь. Для урегулирования обстановки на место выехал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. По данным акимата, конфликт уже урегулирован, - прокомментировали в пресс-службе акима Карагандинской области.
Предполагается, что причиной конфликта стала, как в случае с беспорядками на Тенгизе, несправедливая оплата труда для казахстанских работников, получающих меньше иностранцев.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Конфликт между местными и иностранными рабочими урегулирован в Карагандинской области (Часть 2) Жайремский ГОК в настоящее время реализует инвестиционный проект "Полиметаллы Жайрема" стоимостью 100 млрд тенге, который предусматривает модернизацию действующего производства и строительство обогатительной фабрики. Сроки модернизации действующего производства и строительства обогатительной фабрики – 2015-2020 годы. Ожидаемый эффект реализуемого проекта – повышение объёма производства и выпуск нового вида продукции, а также сохранение 380 рабочих мест и создание 210 новых специальностей (в целом до 600 рабочих мест). Обеспечение человеческими ресурсами проекта "Полиметаллы Жайрема" предполагалось производить в рамках существующей численности за счёт обучения, повышения квалификации и увеличения производительности труда. Как сообщалось, Банк развития Казахстана (БРК) в 2017 году открыл кредитную линию "Казцинку" в 100 млн долларов для строительства новой обогатительной фабрики. Предусмотрено две очереди. По данным БРК, первую очередь ГОКа планировалось ввести в эксплуатацию в конце 2018 года с выпуском товарной продукции – предобогащённой руды тяжелой фракции. Вторая очередь, которую планируется ввести в строй в четвертом квартале 2019 года, включает строительство главного корпуса обогатительной фабрики с флотационным переделом, создание вспомогательной инфраструктуры. Мощность новой фабрики составит 5 млн тонн полиметаллической руды в год (содержание свинца и цинка в концентрате на уровне 50% и 55%, соответственно) с получением 460-480 тыс. тонн свинцового и цинкового флотационных концентратов. Выход на проектную мощность запланирован в 2021 году. С 2020 года эквивалент металлов в выпускаемых флотационных концентратах составит 130 тыс. тонн цинка, 60 тыс. тонн свинца и 25 тонн серебра. Жайремский ГОК – крупный поставщик марганцевых и ферромарганцевых концентратов.