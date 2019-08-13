В Таджикистане больным туберкулезом и ВИЧ, которые уклоняются от лечения, грозит штраф

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан ужесточил меры наказания для больных активной формой туберкулеза и ВИЧ, отказывающихся от обследования и лечения. Им грозит штраф в размере от 1650 до 2200 сомони.

С начала августа этого года в статью 119 Кодекса об административных правонарушениях РТ были внесены поправки, которые вступили в законную силу с момента публикации в правительственном издании, передает Радио Озоди.

Отныне больные, отказывающиеся от обязательного медицинского освидетельствования и профилактического лечения ВИЧ и других инфекционных заболеваний, а также игнорирующие предупреждения медработников, будут отштрафованы на сумму в размере от 20 до 30 показателей для расчетов.

Государственные органы считают, что такие меры помогут обратить вспять распространение инфекционных заболеваний. Но эксперты убеждены, что штрафы в отношении этой категории больных, которые в основном представляют малоимущую часть населения, усугубят их и без того уязвимое положение. Тем временем, численность ВИЧ-положительных лиц и заболевших туберкулезом в стране продолжает расти.

"Боятся, что не придут сваты"

Сафар Наимов, координатор проекта «Сотрудничество в борьбе с туберкулезом в Таджикистане», говорит, что одной из причиной того, что некоторые лица предпочитают скрывать заболевание туберкулезом является страх быть подвергнутым дискриминации или стигматизации в обществе.

«Например, часто это заболевание скрывают девушки. В большинстве случаев они обходят стороной медицинские учреждения, обращаются к народным целителям или занимаются самолечением. Девушки боятся людской молвы, боятся, что к ним не придут сваты. Врачи рассказывали, что был случай, когда парень, узнав, что его молодая жена больна туберкулезом, дал ей талок (развод по-мусульмански – ред.). Если в семье мужа узнают, что невестка больна этим заболеванием, ей грозит жесткая дискриминация со стороны новой родни», - говорит Сафар Наимов.

По его словам, уровень осведомленности населения о туберкулезе очень низкий, многие считают, что это наследственное заболевание, которое передается от матери к ребенку. Поэтому некоторые родители предпочитают скрывать болезнь своих дочерей, чтобы не отпугивать сватов, и не обращаются к врачу.

Наимов говорит, что больные инфекционными заболеваниями, особенно туберкулезом, больше нуждаются в психологической помощи и моральной поддержке, нежели в принудительных мерах. «Большинство больных туберкулезом – из малоимущих слоев населения и штрафы – это не выход из ситуации. Необходимо усилить профилактические мероприятия и консультации среди населения», - считает собеседник.

"Созданы все условия для больных"

Представители сферы здравоохранения отмечают, что в Таджикистане созданы условия для бесплатного лечения инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза, и граждане обязаны использовать эту возможность для охраны собственного здоровья и здоровья окружающих.

Шамсулло Олимзода, главный врач Центра по борьбе с туберкулезом Хатлонской области, сказал, что в городах и районах республики действуют современные лаборатории Genex, практикующие молекулярно-биологическое тестирование, которое может за пару часов установить является ли человек носителем палочки Коха и болеет ли он туберкулезом.

«Ежегодно в самые отдаленные районы страны отправляются караваны здоровья, и осведомленность населения в этом вопросе значительно выросла. Сократились также случаи, когда девушки предпочитают скрывать заболевание туберкулезом», - сообщил Олимзода.

По словам собеседника, согласно закону, в случае, если гражданин болен инфекционным заболеванием, которое представляет опасность для окружающих, а также избегает медицинского лечения, то они обязаны обратиться в правоохранительные или судебные органы для принятия мер.

Однако, по словам Олимзода, за последние три года таких случаев зафиксировано не было. Между тем, собеседники Радио Озоди из числа больных туберкулезом, развенчали утверждения о том, что лечение туберкулеза является полностью бесплатным. Они сообщили, что порой у них не хватает денег для приобретения необходимых лекарств.

"Не все лечение бесплатное"

Наш собеседник по имени Анвар, который третий год борется с туберкулезом, сказал, что смог получить бесплатно лишь препараты первого ряда, за остальные медикаменты приходится платить, но не всегда у него есть возможность для этого.

«На питание больного туберкулезом государство выделяет 8 сомони в сутки, хотя таким больным необходимо калорийное питание. Вот и делайте выводы, что можно поесть на 8 сомони в день. Поэтому я избегаю госпитализации, лучше лечиться дома, где я могу более-менее сносно питаться», - говорит он.

Навруз Джафаров, проработавший долгие годы в медицинской сфере, уверен, что назначение штрафа для больных инфекционными заболеваниями способствует большей осведомленности и ответственности перед обществом.

По его словам, это своего рода предупреждение для больных инфекционными заболеваниями, потому что они должны понимать, что ставят под угрозу не только собственное здоровье, но и здоровье окружающих. «Представьте, если в семье больного туберкулезом активной формы, который передается воздушно-капельным путем, пять-шесть человек, то все они подвергаются опасности», - говорит Джафаров.

По последним статистическим данным, в Таджикистане зарегистрировано более 7 тыс ВИЧ-позитивных лиц и около 10 тыс больных туберкулезом.