Консульство Монголии в Гонконге предупреждает своих граждан не посещать многолюдные места

CA-NEWS (MNG) - Консульство Монголии в Гонконге предупреждает своих граждан проявлять бдительность, не посещать многолюдные места по вечерам и советует выбирать другое место для перелета через Гонконг, передает Montsame.



С начала июня в Гонконге не стихают антиправительственные выступления из-за планов закрепить на законодательном уровне процедуру выдачи предполагаемых правонарушителей особого административного района Сянган (ОАРС) центральным властям КНР. 15 июня администрация Гонконга заявила о том, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции будет отложено на неопределенное время, но это не успокоило общественное мнение. Жители города требуют, чтобы предполагаемый законопроект был полностью снят с рассмотрения.

Протесты в Гонконге не прекращаются с начала июня. Поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.