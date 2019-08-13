На севере Туркменистана возникли очереди за биометрическими паспортами

CA-NEWS (TM) - В отделении миграционной службы города Дашогуз на севере Туркменистана сотни жителей записываются в очередь для получения биометрических паспортов.

Теперь процедура получения биометрического паспорта занимает более 4 месяцев. Об этом сообщило издание turkmen.news. Раньше срок оформления загранпаспорта составлял 45 дней.

Как отмечает издание, из-за повальной безработицы и экономических трудностей местные жители в целях заработка массово покидают Туркменистан. В настоящее время списки обращающихся в миграционную службу Дашогуза достигают 500 человек.

Получить комментарий в миграционной службе Дашогуза Азатлыку не удалось.

Оформление заграничного паспорта предусматривает обращение в миграционную службу. Заграничный паспорт, содержащий биометрические данные, был введен в обращение в 2009 году, с 2013 года выезд из Туркменистана осуществляется исключительно на основании документа нового образца.

По словам источников Азатлыка в Туркменистане, в течение нескольких лет востребованность заграничного паспорта среди населения значительно возросла, в связи с увеличением потока трудовой миграции за рубеж, в первую очередь в Турцию.