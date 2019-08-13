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  13 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан планирует привлекать гранты, чтобы не увеличивать объем внешних заимствований

CA-NEWS (TJ) -  Таджикистан планирует привлекать больше грантов, чтобы не увеличивать объем внешних заимствований. Как сообщили «Авеста» в министерстве финансов республики, данная мера направлена, чтобы не превысить пороговый уровень, то есть объем внешнего долга страны не должен превышать 40% от ВВП.

По данным Минфина, объем внешнего долга Таджикистана на начало второго полугодия текущего года составил около $2,9 млрд. Соотношение внешнего долга Таджикистана к ВВП в настоящее время составляет 35-36%.

«Страна заинтересована в большем привлечении грантов, чтобы не увеличивать объем заимствований. Таким образом, правительство республики намерено сократить объем внешних заимствований, увеличивая привлечение средств на безвозмездной основе, поскольку на 2019-2020 годы приходится пик его обслуживания», – отметили в ведомстве.

В Минфине отметили, что около 48% от общего размера внешнего долга приходится на Китай. Большие долги также приходятся на международные финансовые институты, такие, как Всемирный банк и Азиатский банк развития.

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