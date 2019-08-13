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  13 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде сгорела автозаправка возле колледжа

CA-NEWS (UZ) -  В Самарканде 12 августа сгорела автозаправочная станция, на которой заправлялись бензином и сжиженным газом. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы пожарной безопасности Республики Узбекистан.

Как отмечается в официальном сообщении, пожар начался в 17:27 на автозаправке, расположенной на территории семейного предприятия «Автогаз-Инвест» в Самарканде.

По другим данным, станция находится недалеко от колледжа Олимпийского резерва и во время пожара на автозаправке прогремел взрыв.

В Государственной службе пожарной безопасности сообщили, что на место происшествия в течении трёх минут прибыло 5 пожарных автобригад и 2 единицы вспомогательной техники. Пожар был ликвидирован в течение 20 минут.

"В ходе пожара пострадавшие и погибшие не зарегистрированы. В результате пожара сгорели 2 газовые и 1 бензоколонки, кровля площадью 200 кв. метров и внутренние приборы оператора", - отмечается в официальном сообщении.

По предварительной версии ведомства, пожар произошел в результате замыкания при заправке автомобиля.

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