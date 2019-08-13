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  13 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Никто не может штрафовать за не пошедших в школу шестилеток, - министр образования Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов прокомментировал снижение возраста первоклашек до шести лет. Глава ведомства заверил, что никаких штрафов в связи с изменениями не предусмотрено, передает Kazakhstan Today.

"Что касается шестилеток, норма закона есть. Я, как министр, не могу говорить о том, что эту норму не надо выполнять, поэтому с шести лет дети идут в школу - но это право родителя", - сказал глава МОН.

При этом он отметил, что штрафы за то, что ребенок не приходит в шестилетнем возрасте в школу, не предусмотрены, "соответственно, никто не может штрафовать".

Также Аймагамбетов подчеркнул, что при принятии в первый класс по-прежнему будут учитываться индивидуальные особенности ребенка. "У нас есть такая практика, когда дети с особыми образовательными потребностями могут прийти в первый класс даже в 8 лет. Это зависит от разного рода заболеваний, наследственности, окружения - много факторов. Поэтому здесь никаких штрафов и санкций у нас нет", - заключил министр.

Напомним, ранее теперь уже бывшая вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева заявила о том, что родителям шестилеток грозят штрафы от 5 до 10 МРП в случае, если они не отдадут в первый класс своих детей. Это заявление вызвало резкую критику среди казахстанцев.

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