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  13 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таможенная служба КР предлагает открыть ранее закрытые КПП между Кыргызстаном и Узбекистаном

CA-NEWS (UZ) -  Государственная таможенная служба КР предлагает возобновить работу ранее закрытых пунктов пропуска между Кыргызстаном и Узбекистаном. Соответствующее предложение содержится в стратегии развития Таможенной службы на 2019-2020 годы.

В документе отмечается необходимость дополнительных сообщений между государствами из-за роста товарооборота и грузоперевозок. Для ускорения процесса прохождения товаров через границу также предлагается автоматизировать таможенные процессы.

Как сообщила «Азаттыку» пресс-секретарь Государственной пограничной службы Гульмира Борубаева, на сегодняшний день работают 8 из 15 пунктов пропуска между Кыргызстаном и Узбекистаном.

«Остальные в одностороннем порядке со стороны Узбекистана были закрыты. Если правительства двух государств примут решение возобновить работу остальных пунктов пропуска, то они начнут работать», - сказала Борубаева.

Официальные органы не уточняют, стоит или нет данный вопрос в повестке дня правительств двух стран. Большая часть пунктов пропуска была закрыта после событий 2005 года в Кыргызстане. Позже, в 2016 году, после сближения отношений Бишкека и Ташкента закрытые пункты пропуска начали вновь открывать.

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