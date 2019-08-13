В Узбекистане глав махаллей привлекают к процессу адаптации заключенных

CA-NEWS (UZ) - Группа председателей махаллей из города Ташкента посетила тюрьмы в Кашкадарьинской области, где проведала заключенных.

Как сообщило агентство УзА, мероприятие прошло в рамках проекта «Доброта махалли».

Как отмечается, махаллинские лидеры «передали теплые пожелания от соседей заключённых, членов их семей, друзей и родственников».

Цель проекта - помочь вернуться к здоровому образу жизни тем, кто проводит свои годы за решеткой, вернуть их в лоно семьи.

В ходе встреч участники также близко ознакомились с условиями жизни заключенных, передает агентство.