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  13 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте ревнивый муж отрезал гениталии любовнику жены

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте ревнивый муж отрезал половой орган любовника жены за общение в интернете, сообщают местные СМИ.

Учительница школы №82 переписывалась с охранником школы по интернету. Для того, чтобы муж не заподозрил, женщина сохранила номер своего любовника в телефоне, как "Максуда опа".

Охранник школы писал учительнице о том, как он ждет встречи с ней и то, как сильно он ее любит. В ходе бытовой ссоры муж женщины решил проверить ее телефон. Во время проверки он обнаружил переписку, но сделал вид, что не заметил ничего подозрительного.

На следующий день мужчина поздно ночью отправился в школу. Его встретил охранник школы. Мужчина рассказал охраннику о том, что он знает об их отношениях с его женой. Во время разговора разгневанный мужчина нанес сильный удар в лицо охранника, который упал на землю и потерял сознание. Мужчина для того, чтобы проучить любовника жены, отрезал ему половой орган.

В настоящее время обвиняемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 104 (Умышленное тяжкое телесное повреждение)

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