«Зачинщика» бунта в худжандской колонии Таджикистана приговорили к пожизненному заключению

CA-NEWS (TJ) - Верховный суд Таджикистана приговорил к пожизненному заключению Амирали Давлатова, которого власти называют одним из организаторов беспорядков в худжандской колонии.

Приговор в отношении Амирали Давлатова и 32 других осужденных, участвовавших в бунте в худжандской колонии, был вынесен в конце прошлого месяца, сообщили источники Радио Озоди.

Во время беспорядков в колонии строгого режима в Худжанде, которые произошли в ночь на 8 ноября прошлого года, по официальной информации, погиб 21 заключенный. При бунте были убиты двое работников тюрьмы, пять охранников получили тяжелые ранения.

Верховный суд Таджикистана пока не распространил официальное сообщение о судебном процессе, который проходил при закрытых дверях.

Осведомленный источник сообщил в беседе с Радио Озоди, что осужденные, причастные к беспорядкам, приговорены к дополнительным длительным срокам по обвинению в убийстве, действиях, дезорганизующих работу мест лишения свободы, причинении тяжкого вреда здоровью, оказании сопротивления представителю власти.

«Некоторые из осужденных, в том числе, Амирали Давлатов, получили пожизненный срок», сказал источник.

Адвокаты осужденных отказываются от общения со СМИ, ссылаясь на подписанный им документе о неразглашении.

Окиламо Давлатова, супруга Амирали Давлатова, 13 августа сообщила Радио Озоди, что о новом приговоре узнала во время последнего свидания от своего мужа. «Он не согласен с вердиктом суда и намерен обжаловать его», сказала она.

«В ночь, когда вспыхнули беспорядки, мой муж находился с нами – со мной и нашими детьми, в комнате свиданий колонии. О бунте он ничего не знал. Если бы знал, разве он попросил бы нас прийти на свидание и привезти ему зимнюю одежду?» - спрашивает Окиламо Давлатова.

Ранее осведомленные источники сообщили, что власти считают Амирали Давлатов зачинщиком бунта в худжандской колонии. Подготовка к беспорядкам, утверждали источники, продолжалась четыре месяца. "Согласно плану организаторов беспорядков, именно Амирали Давлатов должен был взять в заложники жен заключенных, которые в ту ночь находились на территории исправительного учреждения. Но внезапно свет погас, и ему не удалось осуществить задуманное", - сказал ранее Радио Озоди источник в прокуратуре Согдийской области.

Судебный процесс над участниками бунта в колонии строгого режима в городе Худжанде начался в марте. На скамье подсудимых оказались более 30 заключенных, отбывающих наказание. Напомним, через некоторое время после подавления бунта были арестованы несколько сотрудников колонии, включая ее начальника Файзуллоджона Сафарова.

Амирали Давлатов был членом небезызвестной «банды Маханова». Напомним, Верховный суд Таджикистана 20 марта 2014 года признал членов группировки Алимурода Маханова виновными в терроризме. Главарь группировки Маханов был осужден на 21 год колонии. Амирали Давлатова приговорили к 19 годам лишения свободы.

«Нашей целью было взорвать Душанбе накануне выборов президента. Мы готовились провести серию взрывов на въездах в Душанбе по четырем направлениям, а также должны были взорвать здания ГКНБ и МВД страны», - рассказал суду главарь банды Алимурод Маханов.

Тогда же стало известно, что Амирали Давлатов планировал взорвать и дискотеку в Кулябе.

По данным спецслужб, Маханов являлся активным членом Исламского движения Узбекистана и был назначен эмиром ИДУ в регионе. Под его началом «служили» 10 человек, среди них четверо граждан Таджикистана, по двое граждан Узбекистана, Кыргызстана и Турции. Подготовку, по словам Маханова, он и его подчиненные проходили в террористических лагерях в пакистанской провинции Вазиристан.

Родственники Амирали Давлатова рассказали Радио Озоди, что первые два года заключения он провел в тюрьме, расположенной в Вахдатском районе. В 2016 году Давлатова перевели в худжандскую колонию строгого режима №3/3.

Ранее источники в правоохранительных органах Таджикистана заявляли, что беспорядки в исправительном учреждении были организованы по заданию руководства ИГ. Бунт, по их словам, организовали отбывающие наказание в колонии сторонники этой террористической организации. Однако таджикские правозащитники считают, что причиной бунта стало издевательство надзирателей над заключенными. Послы западных стран на встрече с представителями МИД и Генпрокуратуры Таджикистана призвали «должным образом расследовать бунт в худжандской колонии и наказать должностных лиц, нарушивших права заключенных».