58 из 69 узбекистанцев, отравившихся в Самаре, находятся в тяжелом состоянии в больнице

CA-NEWS (UZ) - 58 из 69 узбекистанцев, которые почти месяц назад отравились в Самаре, находятся в тяжелом состоянии в больницах города Тольятти. Среди них есть четырехлетний ребенок, передает centralasian.org.

13 августа один из работающих в Самаре трудовых мигрантов из Узбекистана сообщил о том, что 58 из 69 его соотечественников, госпитализированных в результате отравления на рабочем месте, находятся в тяжелом состоянии.

Собеседник родом из Хорезма, которому удалось вылечиться после отравления, рассказал о том злополучном дне.

– Мы работаем садовниками в яблоневом саду предприятия «Кошелевский посад». Занимаемся вспахиванием и разрыхлением земли, собираем смородину, сейчас собираем яблоки. В тот день мы чем-то отравились, не знаю, может от еды – 15 августа будет ровно месяц со дня нашего отравления. В тот день у нас пошла кровь изо рта, мы начали мочиться кровью, – говорит один из отравленных узбекистанцев.

Все 69 узбекистанцев, отравившихся в Самарской области, являются уроженцами Ханкинского района Хорезмской области.

В настоящее время 17 человек находятся в Самарской областной клинической больнице имени В. Д. Середавина, еще 41 человек – в больнице города Тольятти.

Исполняющий обязанности главного врача Тольяттинской городской клинической больницы №1 Леонид Разливинский сообщил, что трудовые мигранты из Хорезма, находящиеся в отделении токсикологии, отравились достаточно опасным препаратом Зоокумарин.

– Им еще долго придется лечиться. Лечение может продлиться 70-80 дней. Зоокумарин, используемый для обработки семян, приостанавливает свертываемость крови, – говорит и. о. главного врача.

По его словам, в настоящее время администрация больницы делает все возможное, чтобы помочь отравившимся узбекистанцам.

– Состояние пациентов, находящихся в областной и нашей больнице, очень тяжелое. Среди них есть один 3-летний ребенок. Мы делаем все возможное, чтобы помочь им. Сейчас собрались самые лучшие специалисты из Москвы и Самары, – говорит Леонид Разливинский.

По его словам, узбекистанцы ежедневно нуждаются в переливании крови, а для этого требуются дополнительные средства.

​– Нам действительно нужна помощь. Я говорил об этом и узбекскому консулу в городе Казани. Я объяснил ему всю ситуацию. Скажу вам честно – нам необходима финансовая помощь для продолжения лечения. Мы просим правительство Узбекистана обратить на это внимание, – сказал и.о. главврача Тольяттинской городской клинической больницы №1 Леонид Разливинский.

Напомним, что об «отравлении неустановленным веществом» 69 узбекистанцев одним из первых сообщило Генеральное консульство Узбекистана в городе Казани.

Генконсульство также сообщало, что покроет все расходы, связанные с лечением граждан Узбекистана. «Все они работают легально и имеют трудовые соглашения», – говорилось в сообщении Генконсульства РУз в Казани.

​Однако мигрант из Хорезма говорит, что с того дня сотрудники Генконсульства больше не навещали отравившихся мигрантов.

– Прошло уже 20 дней, как сотрудники Генконсульства не навещали мигрантов. Они навестили их всего лишь один раз. Сказали, что оплатят лечение, откроют больничные. Но с тех пор никаких изменений не было. Кажется, этого сотрудника Генконсульства, звали Фариддин, – говорит мигрант.

По его словам, узбекские мигранты обращались по этому поводу в президентский портал, но не смогли добиться никаких результатов.

Ранее Следственное управление СК РФ по Самарской области сообщило о том, что по факту отравления узбекистанцев продолжается доследственная проверка.