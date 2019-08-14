Бывшей полевой командир Таджикистана Худжа Каримов арестован в Дубае, - СМИ

CA-NEWS (TJ) - Два источника из двух различных правоохранительных ведомств Таджикистана сообщили сайту "Ахбор”, что Худжа Рахимович Каримов, известный как Худжа-Командир, один из полевых командиров Народного Фронта в годы гражданской войны в Таджикистане, был арестован 13 августа в Дубае.

По словам собеседников "Ахбор”, Худжа-Командир был задержан полицией Объединенных Арабских Эмиратов на основе списка разыскиваемых Интерполом лиц по запросу властей Таджикистана. На родине беглого бывшего полевого командира, покинувшего Таджикистан еще в 2001 году, обвиняют в причастности к целому ряду тяжких преступлений в годы войны, в том числе в грабежах, бандитизме, взятии заложников и убийствах, в том числе в убийствах двух депутатов таджикского парламента – Саидшо Саидова вместе с его братом в 1993 году и Тагая Шукурова в 1997 году. По сообщениям, Каримов с 2001 года скрывался в Малайзии, но его видели и в Эмиратах.

По словам источников "Ахбор”, власти ОАЭ уже информировали таджикскую сторону о задержании Худжы Каримова и в настоящий момент начат процесс по рассмотрению его дела об экстрадиции в Таджикистан.

Ранее сообщалось, что Худжа Каримов в Малайзии занимается бизнесом и по коммерческим делам иногда приезжает в Дубай. Уроженцы Таджикистана, проживающие в Эмиратах, рассказывали сайту "Ахбор” о том, что видели Худжу-Командира в Дубае, Шардже и других городах ОАЭ.

Но несколько лет назад Эмираты подписали с Таджикистаном договор об экстрадиции подозреваемых.

Каримов Худжа Рахимович, известный как"Худжа Командир” родился 1 октября 1960 в джамоате Кизил-Калъа(ныне Дарбанд) Хуросонского (бывшего Гозималикского) района. У него 7 дочерей. Каримов был одним из самых известных командиров Народного Фронта, который в годы гражданской войны в Таджикистане (1992-1997 г.г.) воевал против оппозиции.

Худжа Каримов одно время проучился в Таджикском медицинском институте и до войны работал фельдшером в своем родном Гозималикском районе. В 1992 году он по совету своего близкого друга Файзали Саидова, одного из самых беспощадных командиров Народного фронта, вместе с Тагаем Шукуровым открыл вторую линию фронта в Гозималике и стал воевать на стороне Народного Фронта.

Худжа Каримов после победы Народного Фронта и приведения к власти правительства Эмомали Рахмонова, был назначен замкомандиром бригады специального назначения Минобороны Таджикистана и превратился в неофициального "короля” Гозималикского района и его окрестностей.

В парламентских выборах 1995 года Каримов был избран депутатом Верховного Совета от Гозималикского округа. Тот состав парламента известен как "парламент боевиков”.

В марте 1998 года Худжу Каримова арестовали прямо в здании парламента и обвинили в нескольких убийствах, в том числе в убийствах двух депутатов Верховного Совета – бывшего директора Гозималикского хлопзавода Саидшо Саидова и его брата в 1993 году и своего бывшего соратника по Народному Фронту уже генерала Тагая Шукурова в 1997 году

Но вскоре Каримова освободили и он занял кресло президента Федерации футбола Таджикистана, увлекся футболом и даже создал специальную футбольную команду "Умед” ("Надежда”), где собрал молодых перспективных футболистов с перспективой продать потом их в престижные зарубежные клубы, говорится в статье.



Но вскоре пост президента Федерации футбола отобрали у Худжы-Командира и отдали другому бывшему полевому командиру Народного Фронта Сухробу Касымову.

А Худжа в 2001 году покинул Таджикистан.