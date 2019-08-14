Граждане еще 20 стран получили возможность въезда в Узбекистан без виз

- Узбекистан, общество
- 9:17, 14 августа 2019
- Просмотров: 752 English
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 августа подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан».
По данным "Узбектуризма", с 1 января 2020 года будет введен безвизовый режим для граждан 20 стран (перечисленных ниже) на 30 дней с даты въезда в Республику Узбекистан:
1. Антигуа и Барбуда
2. Барбадос
3. Белиз
4. Гренада
5. Доминиканская Республика
6. Мексика
7. Республика Гватемала
8. Республика Гондурас
9. Республика Коста-Рика
10. Республика Куба
11. Республика Никарагуа
12. Республика Панама
13. Республики Тринидад и Тобаго
14. Республика Сальвадор
15. Сент-Винсент и Гренадины
16. Сент-Люсия
17. Содружество Багамских Островов
18. Доминиканское Содружество
19. Федерация Сент-Китса и Невиса
20. Ямайка
Цель Указа - повышение эффективности осуществляемых реформ в сфере туризма, увеличение потока иностранных граждан, прибывающих в республику за счет решения проблем, связанных с туристской инфраструктурой, повышение качества услуг и продвижение национальной туристской продукции на мировом рынке, усиление кадрового потенциала сферы туризма и реализация концепции развития туризма в 2019-2025 годах.