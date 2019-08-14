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  14 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Граждане еще 20 стран получили возможность въезда в Узбекистан без виз

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 августа подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан».

По данным "Узбектуризма", с 1 января 2020 года будет введен безвизовый режим для граждан 20 стран (перечисленных ниже) на 30 дней с даты въезда в Республику Узбекистан:

1. Антигуа и Барбуда

2. Барбадос

3. Белиз

4. Гренада

5. Доминиканская Республика

6. Мексика

7. Республика Гватемала

8. Республика Гондурас

9. Республика Коста-Рика

10. Республика Куба

11. Республика Никарагуа

12. Республика Панама

13. Республики Тринидад и Тобаго

14. Республика Сальвадор

15. Сент-Винсент и Гренадины

16. Сент-Люсия

17. Содружество Багамских Островов

18. Доминиканское Содружество

19. Федерация Сент-Китса и Невиса

20. Ямайка

Цель Указа - повышение эффективности осуществляемых реформ в сфере туризма, увеличение потока иностранных граждан, прибывающих в республику за счет решения проблем, связанных с туристской инфраструктурой, повышение качества услуг и продвижение национальной туристской продукции на мировом рынке, усиление кадрового потенциала сферы туризма и реализация концепции развития туризма в 2019-2025 годах.

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