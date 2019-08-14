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  16 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане появятся туристические махалли, кишлаки и аулы

CA-NEWS (UZ) -  С 1 ноября Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана начнет формировать перечень поселков, кишлаков, аулов, а также махаллей городов, поселков, кишлаков и аулов, обладающих наибольшим туристским потенциалом. Это предусмотрено указом президента, подписанном 12 августа этого года.

Согласно документу, населенным пунктам имеющие не менее 20 семейных гостевых домов и оказывающие не менее 5 видов услуг для туристов (за исключением услуг по проживанию и питанию) будет присвоен статус «Туристская махалля», «Туристский кишлак» или «Туристский аул».

В 2020—2021 годах до 5 сходов граждан, которым присвоен «туристский» статус, будут в приоритетном порядке включены в государственные программы «Обод кишлок» и «Обод махалла».

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