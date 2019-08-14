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  14 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Угрозу селевого схода подтвердили в акимате Алматы

CA-NEWS (KZ) -  В акимате Алматы подтвердили угрозу селя, а также назвали адреса эвакуационных пунктов.

14 августа прошел селевой выброс в небольшом объеме в Наурызбайском районе.

"Успели оповестить население. Определили пункты сбора пострадавших и сборно-эвакуационные пункты. Дана команда службам энергетики отключить свет, газ. Предупреждаем, выводим население. Департаментом по ЧС г. Алматы производится оповещение населения ниже русла реки Каргалинка в Ауэзовский и Алатауский районы. Мобилизованы все службы города, угрозы для близлежащих населенных пунктов нет", - говорится в сообщении акимата.

Эвакуационные пункты:

1. Старый акимат. Джандосова-Рыскулова;

2. 175 школа на Шахмерденова;

3. 158 школа. Джандосова - Яссауи.

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