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  14 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане вынесли приговор владельцу сгоревшего автобуса с 52 узбекистанцами

CA-NEWS (UZ) -  Сарыагашский районный суд Туркестанской области приговорил владельца автобуса, в результате пожара в котором на трассе в Актюбинской области в начале прошлого года погибли 52 пассажира, к трем годам лишения свободы.

13 августа пресс-служба областного суда сообщила, что суд частично удовлетворил требование потерпевшей стороны и признал гражданина Казахстана 46-летнего Ордухана Мехтиева виновным в «выпуске в эксплуатацию заведомо технически неисправного транспортного средства».

В суде Мехтиев заявил, что не согласен с предъявленным ему обвинением.

Согласно приговору, Мехтиев должен отбывать срок наказания в колонии минимальной безопасности (колония-поселение — по старой классификации). Приговор пока не вступил в законную силу. Первые слушания по делу Мехтиева состоялись 24 апреля.

Причиной выделения дела Мехтиева в отдельное производство, как заявила пресс-служба, послужило обнаружение фактов в ходе досудебного расследования. Во время следствия было исследовано соглашение на аренду транспортного средства между Мехтиевым и директором компании «Азия транзит сервис». Проведенная экспертиза показала, что подпись на соглашении принадлежит третьему лицу.

Мехтиев был задержан 20 ноября в Ташкенте. 26 декабря его экстрадировали в Казахстан.

Автобус, перевозивший граждан Узбекистана, сгорел 18 января 2018 года на трассе Шымкент — Самара, в десяти километрах от села Калыбай Иргизского района Актюбинской области. В автобусе находились 57 человек, 52 из которых погибли на месте. Все погибшие — граждане Узбекистана. Двое пассажиров и три водителя спаслись.

В ноябре суд в Актобе приговорил водителей автобуса к пяти годам лишения свободы каждого с лишением права управлять транспортными средствами на семь лет, учредителю транспортной компании «Азия транзит сервис» и механику этой компании дали по три с половиной года лишения свободы в колонии-поселении. Во время прений в суде подсудимые заявили, что не согласны с предъявленными им обвинениями.

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