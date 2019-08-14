Токаев провел совещание по экономическим вопросам Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В резиденции «Акорда» под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по экономическим вопросам, сообщает пресс-служба правительства РК.

В ходе совещания были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны за 7 месяцев текущего года. С докладами выступили премьер-министр Аскар Мамин, председатель Национального банка Ерболат Досаев, а также министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев.

Участники мероприятия обсудили вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей, сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары и тарифы, назначения адресной социальной помощи, обеспечения многодетных семей жильем, а также подготовки к отопительному сезону и новому учебному году.

Глава государства отметил исключительную важность разработки новых подходов к развитию казахстанской экономики с целью придания ей серьезного импульса, подчеркнув, что для этого потребуются скоординированные усилия правительства, администрации президента и экспертного сообщества.

Токаев указал, что помимо оперативного решения повседневных вопросов предстоит определить перспективы среднесрочного развития экономики с учетом неблагоприятных тенденций на международных рынках.