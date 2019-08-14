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  14 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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4 нефтяника на вахте в Атырау заразились ВИЧ

CA-NEWS (KZ) -  4 нефтяника на вахте в Атырау заразились ВИЧ, сообщает телеканал Астана со ссылкой на врачей центра СПИД. В Западном Казахстане растет число заболевших. По всей стране поражены страшным вирусом 36 тысяч казахстанцев.

Число ВИЧ-инфицированных в Западном Казахстане растет, говорят специалисты центра СПИД. Ежегодно примерно на 40 человек. Причем заражаться ВИЧ инфекцией больше стали половым путем. На сегодня в регионе зарегистрировано свыше 700 больных. Среди последних фактов- заражение вирусом сотрудников нефтяных компаний в Атырау.

"В этом году были выявлено 2 случая заражения лиц, работающих вахтовым методом в одной из крупных компаний нефтяных в Атырау. Это за 6 месяцев, а в июле месяце ещё 2 случая и опять же в Атырау. ВИЧ инфицированных стало больше и в столице. Причем больше половины - трудоспособные люди. Есть и гомосексуальные контакты. Почти все, кто состоит на учёте - получают лечение. Но врачи говорят, что пора усилить меры по борьбе с наркоманией", - говорит Алмагуль Мантакова, заместитель директора центра по профилактике и борьбе со спидом ЗКО.

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