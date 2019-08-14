В Таджикистане увеличены штрафы за занятие проституцией

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CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают ужесточение наказания за проституцию.

Согласно статье 130 Кодекса об административных правонарушениях отныне за занятие проституцией грозит штраф от 1100 до 1650 сомони. Если жрица любви будет задержана повторно, то ее ждет наказание пожестче: штраф в размере от 1650 до 2750 сомони или 15 суток административного ареста, передает Радио Озоди.

До этого размер штрафа для секс-работниц варьировался в размере от 550 до 1100 сомони.

Напомним, осенью 2015 года парламент Таджикистана ужесточил наказание для женщин, занимающихся проституцией, и для лиц, занимающихся сводничеством.

В Таджикистане проституция не является уголовным преступлением, за нее предусмотрено административное наказание в виде штрафа. Если же женщина за один год попадается в руки стражей порядка повторно, то она может угодить под административный арест на срок до 15 суток.

По данным МВД, в 2018 году правоохранители поставили на учет около 6 тыс женщин «лёгкого» поведения. Среди них 32 несовершеннолетние девочки, 1,5 тыс – девушки и женщины в возрасте от 18 до 30 лет, остальные – женщины старше 30 лет.

Тем временем, правозащитники заявляют, что после последнего ужесточения наказания за проституцию в Таджикистане, жизнь представительниц древнейшей профессии ухудшилась.

В докладе, подготовленном в июне прошлого года двумя региональными правозащитными организациями для ООН, говорится, что все также широко распространены случаи притеснения, насилия и нарушения прав секс-работников, и чаще всего это происходит со стороны страж правопорядка.

В прошлом году члены Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовали Таджикистану полностью отменить наказание за проституцию.