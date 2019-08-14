В министерстве обороны Казахстана создано новое подразделение

CA-NEWS (KZ) - В министерстве обороны Казахстана создано новое подразделение - департамент стратегического анализа и развития. Подразделение создано в рамках совершенствования структуры центрального аппарата министерства обороны и генерального штаба.

Департаменту поручены: координация разработки документов Системы государственного планирования, в том числе концептуальных подходов к строительству и развитию Вооруженных Сил, обеспечению военной безопасности и обороноспособности страны.

На департамент возложен контроль хода реализации Стратегического плана Министерства обороны, анализ и выявление перспективных направлений деятельности, требующих особого внимания и концентрации финансовых и материальных ресурсов. Усилия будут направлены на поиск оптимальных решений, способствующих количественному и качественному росту оборонного потенциала Казахстана, строительству Вооруженных Сил с учётом имеющихся и прогнозируемых рисков и угроз безопасности.

Возглавил новый департамент Саидмурат Танирберген. Он имеет опыт в области стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности, а также оборонно-промышленного комплекса.

С 1999 по 2002 год Саидмурат Бапанулы возглавлял Департамент международного сотрудничества Министерства обороны. С 2002 года работал в Секретариате Совета безопасности на должностях заведующего сектором Секретариата, отделом внешней и военной безопасности, а также заместителя заведующего Секретариата. С 2015 по 2019 год являлся заведующим Секретариатом Совета безопасности. Имеет государственные награды: ордена «Парасат», «Құрмет», медаль «Ерең еңбегі үшін».