В Улан-Удэ финишировали лидеры гонки «Mongol Rally»

CA-NEWS (MNG) - В столице Бурятии финишировали первые участники авантюрного международного ралли «Mongol Rally 2019». Для прибывших гонщиков на площади Советов уже устанавливают финишную платформу, сообщает «Байкал-Daily».

Среди первых прибыли команда из Великобритании «U-Lunn-Bataar» и американо-финский экипаж «No Prob-LLama». В составе команды «U-Lunn-Bataar» две автоледи старше 50 лет, по их словам «нуждающиеся в приключениях» – Джинни и Саф, а также их напарник Джордж. Они преодолели около 8 тысяч километров по дорогам Чехии, Польши, Литвы, Латвии, России и Монголии

Второй экипаж из Дугласа, Хуана, Габриэля и Ээту на Тойоте Ярис проехал более 12 тысяч километров. За время автопробега они побывали в Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, Азербайджане, Казахстане, России и Монголии. Вот что рассказывает о себе капитан второй команды Дуглас Джонсон: «В команде я диктатор этого приключения! Мы три американца и финн. Я мечтал об этом приключении в течение многих лет, вот такая моя причуда. Я уговорил несколько близких друзей пойти на это. Жизнь слишком коротка, чтобы не заблудиться и не испытать приключения на всю жизнь».



14 сентября на площади Советов состоится церемония закрытия финиша, после которой в одном из ночных клубов пройдёт афтепати. А 31 августа на площади Советов в рамках «Mongol Rally» пройдёт шоу с участием вокалистов.